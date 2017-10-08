كانيل: كوبا لن تتفاوض على مبادئها وترفض الابتزاز الذي تمارسه أمريكا

أكد نائب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أثناء مراسم إحياء الذكرى الخمسين لاغتيال الثائر أرنستو تشي غيفارا بحضور الرئيس راوول كاسترو أن كوبا لن تتفاوض على مبادئها وترفض الخضوع للابتزاز الذي تمارسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد كانيل السياسة الأمريكية العدائية ضد بلاده وقال: لا يمكن الوثوق بالإمبريالية ولو قليلا, كما أشار إلى أن الإمبريالية تواصل زرع الاضطرابات في فنزويلا وممارسة الضغوط والتهديدات والعقوبات الظالمة عليها بهدف إخضاعها.

وشارك في مراسم الإحياء عشرات الآلاف الذين وفدوا إلى مدينة سانتا كلارا التي شهدت انتصار غيفارا ورفيق النضال فيدل كاسترو على قوات الديكتاتور المدعوم أمريكيا فولغنسيو باتيستا في كانون الأول عام 1958.