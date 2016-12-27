“كبسة زر”.. فيلم سوري يحقق أفضل سيناريو في مهرجان تهارقا الدولي بالسودان

فاز الفيلم السوري الروائي القصير “كبسة زر” بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان تهارقا الدولي للسينما والفنون في دورته الرابعة بالسودان.

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما سيناريو وجد شاهين وإخراج أيهم عرسان ويتناول الوضع السوري الراهن عبر خطين دراميين متوازيين يتقاطعان في صراع بين الأمل واليأس مؤكدا على التشبث بالأمل والنظرة الإيجابية والتطلع لمستقبل أفضل.

ويعد مهرجان تهارقا من أهم الأحداث السينمائية على النطاق المحلي السوداني والعالمي حيث يساهم في تشجيع صانعي الأفلام الهواة للوصول إلى الاحترافية ويقدم جائزة لأفضل الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وجائزة أفضل مخرج و أفضل ممثل و ممثلة و أفضل سيناريو و أفضل موسيقا تصويرية وأفضل مؤثرات بصرية و أفضل مونتاج .

وعن فوز كبسة زر بجائزة أفضل سيناريو قال أيهم عرسان مخرج الفيلم: هذه الجائزة مؤشر على أن رسالتنا وصلت وهي تكريم لكل صناع الفيلم الذي يقوم على فكرة أن مجرد كبسة زر كفيلة أحيانا بتغيير حياة الناس بصورة إيجابية أو سلبية، وما بين هاتين الحالتين تنضوي أرواح السوريين في خضم الحرب التي نتعرض لها ليكون دعوة للنهوض من جديد رغم الألم والتعب والسير نحو مستقبل أفضل، منوها بدعم المؤسسة العامة للسينما في إنتاج الفيلم وضمان مشاركته في مهرجانات سينمائية حول العالم.

في حين بين كاتب السيناريو وجد شاهين أنه حاول عكس جانب من بشاعة الحرب على سورية وتسليط الضوء على معاناة تحدث لنا يوميا مع شعلة أمل باقية لدينا تستطيع أن تخفف من قسوة الحاضر وترسم آمالا جديدة لمستقبل أكثر إشراقا.

ويضم فريق عمل فيلم كبسة زر مدير التصوير باسل سراولجي إشراف عام محمود عبد الواحد مديرالإنتاج سامر رحال مهندس الديكور زياد قات الصوت قصي الحافظ فوتوغراف حسن رسلان.

بينما تضم قائمة الممثلين في الفيلم الفنانين نا شميس وخالد القيش ومصطفى سعد الدين وفاتن شاهين وندين قدور والطفل جعفر محمود.