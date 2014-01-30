كتاب.. لواء اسكندرونة حكاية وطن سلب عنوة

“لواء اسكندرونة حكاية وطن سلب عنوة” كتاب من تأليف د. حسام النايف وصادر عن وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب.

نقرأ في مقدمة الكتاب: يتناول البحث مشكلة من أهم المشاكل العالقة بين العرب والأتراك التي أفرزتها السياسة الدولية بين الحربين وهي مشكلة لواء اسكندرونة، إن قضية اللواء تقدم مثالاً واضحاً للنتائج المخزية التي نجمت عن السياسة الفرنسية في سورية خلال فترة الانتداب ولاسيما أنها أدت دوراً كبيراً في خسارة هذا الجزء الغالي من تراب الوطن. هذه الدراسة هي محاولة لسد الفراغ في الدراسات السابقة وإكمال النقص وتسليط الضوء على أثر السياسة الدولية والمصالح الدولية المتضاربة وفي خسارة هذا الجزء.

من الجوانب التي يعالجها الكتاب لواء اسكندرونة خلال الحكم العثماني – لواء اسكندرونة خلال الانتداب الفرنسي – الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء اسكندرونة.

يقع الكتاب في 232 صفحة من القطع الكبير .