كتلة الوفاء للمقاومة: المطران كبوجي أيقظ ضمير العالم

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان أن دفاع مطران القدس في المنفى والنائب البطريركى العام للقدس الراحل هيلاريون كبوجي عن الحق الفلسطيني ووقفته النضالية الجريئة سيلهمان المناضلين الشرفاء والمقاومين الأبطال الثبات والشجاعة حتى تتحقق العدالة ويزول الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت الكتلة في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد بمناقب المطران الراحل كبوجي مشيرة إلى أنه أيقظ ضمير العالم وهو ينتصر لعدالة القضية الفلسطينية ولأحقية الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحرير كامل تراب وطنه من الاحتلال.

وغيب الموت المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وعن سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

من جهة ثانية أدانت الكتلة التفجيرات والهجمات العدوانية الإرهابية في بغداد والتي تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين وجددت دعوتها إلى وجوب تضافر كل الجهود في لبنان من أجل محاربة الإرهاب على اختلاف منابعه التكفيرية أو الصهيونية.