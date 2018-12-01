كرة السلة.. منتخب سورية يلتقي نيوزيلاندا ضمن تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب سورية بكرة السلة للرجال مواجهة قوية أمام مضيفه النيوزيلاندي غدا في منافسات المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم ضمن النافذة الخامسة الجولة الثانية.

وخسر منتخبنا الجولة الأولى في النافذة الخامسة للتصفيات أمام نظيره الصيني بنتيجة 52-101 نقطة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في صالة بوشان في مدينة شنغهاي الصينية حيث كانت المواجهة صعبة على منتخبنا لكون المنتخب الصيني خاض المباراة بتشكيلة النخبة التي سيشارك بها في نهائيات كأس العالم 2019 التي ستجري في الصين.

الجولة الأولى شهدت عدة لقاءات جمعت منتخبات شرق قارة آسيا مع غربها فبعد خسارة منتخبنا مع الصين خسر المنتخب الأردني مع منتخب نيوزيلاندا بنتيجة 69-95 نقطة كما خسر منتخب قطر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 47-85 نقطة وفاز منتخب كوريا الجنوبية على المنتخب اللبناني بنتيجة 84-71 نقطة وفاز منتخب أستراليا على المنتخب الإيراني بنتيجة 76-47.

وكان منتخبنا خاض منافسات النافذة السابقة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات في أيلول الماضي وخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 66-103 نقاط وأمام منتخب نيوزيلاندا بنتيجة 66-107.

ويلعب في المرحلة الثانية 12 منتخبا يتوزعون إلى مجموعتين تضم الأولى منتخبات سورية ولبنان والأردن ونيوزيلاندا والصين وكوريا الجنوبية والثانية أستراليا وإيران والفلبين وكازاخستان واليابان وقطر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريق يحل في المركز الرابع إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام منافساتها في الصين 2019.

يذكر أن منتخبنا خاض 6 مباريات في المرحلة الأولى من التصفيات وحقق فوزين وتعرض لأربع هزائم حيث تفوق على الهند ذهابا 74-57 نقطة وإيابا 81-76 نقطة وخسر أمام الأردن ذهابا 72-109 وإيابا 62-87 نقطة وخسر أمام لبنان ذهابا 63-87 نقطة وإيابا 50-87 نقطة.