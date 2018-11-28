كرة سلة.. منتخب سورية يلاقي نظيره الصيني في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب سورية لكرة السلة نظيره الصيني غدا عند الساعة الثانية ظهراً في صالة بوشان في مدينة شنغهاي الصينية ضمن منافسات النافذة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2019.

وواصل منتخبنا تحضيراته بحصة نظرية صباحية شرح فيها مدرب المنتخب فيسلين ماتيتش كيفية إيقاف الطرق الهجومية وكيفية اختراق الدفاع لدى المنتخب الصيني ووضع الخطط والتكتيكات المناسبة لذلك تتبعها حصة تدريبية مسائية وأخرى صباح الغد قبل اللقاء المنتظر.

وخاض منتخبنا أمس مباراة ودية مع فريق جيانغ سو الصيني في مدينة نانتونغ حيث شارك جميع اللاعبين في المباراة وقدموا أداء مقبولاً وتميزوا بالأداء الدفاعي وانتهى اللقاء لمصلحة الفريق الصيني بفارق 10 نقاط بنتيجة 76-66.

وتتألف بعثة المنتخب من عضو اتحاد اللعبة جاك باشاياني رئيسا وفايز قباني مديراً وفيسلين ماتيتش مدرباً وجورج شكر مساعدا للمدرب وأنس شعبان معالجا فيزيائيا ومن اللاعبين شريف العش وسيبوه خراجيان وأنطوني بكر وطارق الجابي وعمر إدلبي وأحمد خياطة وخليل خوري وعمر الشيخ علي وهاني دريبي ودياب الشواخ وعبد الوهاب حموي وتوفيق صالح.