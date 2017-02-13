كرتلى: نسعى لمشاركات دولية فى الدورة 59 من معرض دمشق الدولى

بين مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية

والصناعية والزراعية والخدمية لإطلاق الدورة ال59 لمعرض دمشق الدولى على أرض مدينة المعارض فى آب المقبل. مشيرا الى أن المؤسسة تسعى لان تكون هناك مشاركات دولية من الدول الصديقة والشقيقة.

فى تصريح له دعا كرتلى التجار والصناعيين للمشاركة فى المعرض بما ينعكس ايجابا على الترويج لمنتجاتهم. موضحا أن انطلاقة المعرض فى الصيف القادم بعد انقطاع دام خمس سنوات تأتى انسجاما مع مرحلة دوران عجلة الانتاج فى سورية بعد الانتصارات التى حققها الجيش العربى السورى فى الكثير من المناطق.لا سيما المناطق الانتاجية ومنها منطقة اقامة المعرض وعودة الامن والأمان لها.

وأشار كرتلى الى أهمية معرض دمشق الدولى كونه يعد من أقدم المعارض فى الشرق الاوسط والمنطقة العربية وسوقا لتبادل المعرفة والتجارة بين الشرق والغرب. حيث كانت دورته الاولى عام 1954 مشددا على أن انعقاد المعرض فى هذه الفترة دليل على نهوض سورية من تحت رماد الارهاب لتثبت للعالم بأسره أن عجلة الانتاج فيها لم تتوقف رغم العقبات الكبيرة التى اعترضت الاقتصاد السورى اضافة للحصار الاقتصادى الجائر.

وكان مجلس الوزراء وافق فى جلسته المنعقدة الاسبوع الفائت على اقامة دورة جديدة من معرض دمشق الدولى فى الفترة /16/22/ من شهر أب 2017 على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولى.