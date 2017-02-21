كردستان العراق يبيع النفط الخام إلى موسكو

أعلنت شركة “روس نفط” كبرى شركات النفط الروسية أنها أبرمت عقدا مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء النفط الخام من أجل معالجته في مصانعها لتكرير النفط.

وفي بيان أصدرته الشركة جاء فيه أن الجانبين وقعا اتفاقا للتعاون في مجال التنقيب، واستخراج النفط، واللوجستيك، إلى جانب التجارة بموارد الطاقة، ووقع الاتفاق الذي يسري حتى عام 2019 على هامش مؤتمر “أسبوع الملكية الفكرية” المنعقد في لندن، وبموجب العقد ستسدد “روس نفط” ثمن النفط مقدما.

ولم تكشف الشركة الروسية عن قيمة أو كميات النفط، التي ستورد بموجب العقد.

الرئيس التنفيذي لشركة “روس نفط” إيغور سيتشين عبر عن سعادته بتوقيع الاتفاق، أملاً أن يتمكن الطرفان من إيجاد أسواق جديدة للنفط الكردي.

وأضاف سيتشين أن “روس نفط” ستحصل على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة.

يذكر أن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد في السنوات الثلاث الماضية.