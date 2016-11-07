كردستان العراق يطلب مساعدة روسيا

طلب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى بكر خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف تقديم روسيا مساعدات عسكرية وإنسانية للإقليم.

حيث صرح بكر أنه طلب من الجانب الروسي مساعدات عسكرية ، انطلاقاً من الأهمية الحيوية لقضية مكافحة الإرهاب في الوقت الحالي ، مشددا على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي وروسيا شتى أنواع الدعم.

كما أشار بكر إلى أنه طلب مساعدة قوات البيشمركة لتقديم العون للنازحين الذين وصلوا إلى كردستان العراق من المناطق العراقية الأخرى.

وأضاف أن الجانب الروسي أكد له أنه يدرس هذه المسألة وسيحاول تقديم الدعم.