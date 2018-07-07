كرواتيا أخر “الأربعة الكبار”

حجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا بفوزه على منتخب البلد المضيف بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما في اطار منافسات دور الثمانية.

ساد التحفظ على أداء المنتخبين في ربع الساعة الأول حيث سيطر المنتخب الكرواتي على الكرة في وسط الملعب دون خطة هجومية واضحة في حين بدا الروس منظمين في الخط الخلفي.

سنحت أولى الفرص لروسيا عبر المهاجم دزيوبا في الدقيقة 16 بعدما استقبل كرة عرضية من فرنانديز ولكنه لم يتعامل معها بالشكل الأمثل بينما بقيت محاولات كرواتيا غير مجدية على المرمى.

وفي الدقيقة 31 استلم دينيس تشيرشيف كرة من دزيوبا على حدود منطقة الجزاء ليقوم بتسديدة مفاجئة سكنت الزاوية اليمنى من مرمى الحارس الكرواتي سوباسيتش ويعلن عن تقدم روسيا بالهدف الأول.

أتى الرد الكرواتي سريعا في الدقيقة 39 اثر تمريرة عرضية لكراماريتش الذي أودع الكرة برأسية داخل الشباك ويعدل النتيجة.

في الشوط الثاني بدأ الكروات بصنع الخطورة على مرمى أصحاب الأرض وظهرت السرعة في أدائهم وبات انتشارهم أفضل وكاد بريسيتش أن يمنح كرواتيا هدف التقدم من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء وسط غياب رقابة اللاعبين الروس ولكنه سددها في القائم.

استمرت محاولات المنتخبين المتفرقة للتسجيل دون فعالية لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتمكن المدافع دوماغوي فيدا من تسجيل هدف ثان لكرواتيا في الدقيقة 101 من الشوط الإضافي الأول عبر ضربة رأسية.

وفي الشوط الإضافي الثاني عادل ماريو فرنانديز النتيجة لروسيا في الدقيقة 115 بضربة رأسية أيضا من مخالفة احتسبها الحكم على لاعب كرواتيا ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت للكروات بنتيجة 4-3 لتضرب موعدا مع انكلترا في ملعب لوجنيكي في موسكو يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي.