كريستال بالاس يهزم تشيلسي في الدوري الانكليزي

حقَّق كريستال بالاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على ضيفه تشيلسي (2-1) اليوم السبت على ملعب سانت ميريز بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

سجَّل هدفي كريستال بالاس سيزار أزبليكويتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (11)، وويلفريد زاها بالدقيقة (45)، فيما سجَّل باكايوكو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة (18).

بهذا الفوز يحقق كريستال بالاس أول 3 نقاط له بالبريمييرليج هذا الموسم وبقي في المركز الأخير، فيما تجمَّد رصيد تشيلسي عن النقطة 13 في المركز الرابع.



انطلقت المباراة بضغط شرس من أصحاب الأرض من الجبهة اليسرى عن طريق تاوسند، وزاها، في ظل تباطؤ مدافعي تشيلسي، لكن لم تثمر محاولاتهم عن أي خطورة تُذكر على مرمى كورتوا.