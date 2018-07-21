كريستيانو يساعد بيل على تحديد مصيره

أعلن الويلزي كريج بيلامي، لاعب ليفربول ومانشستر سيتي الأسبق، موقف مواطنه وصديقه جاريث بيل، نجم ريال مدريد، من الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح بيلامي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن بيل سيستمر في صفوف النادي الملكي، خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس.

وقال بيلامي: “من الصعب جدا لبيل مغادرة ريال مدريد في هذا التوقيت”.

وواصل: “الرحيل أمر صعب، لأنه سيكون عليه أن يكسر عقده، وأنا لا أرى أن أي ناد سيمكنه دفع الشرط الجزائي، بالإضافة إلى أنه بعد رحيل كريستيانو، سيكون بيل أكثر بزوغًا وثقة أمامه زملائه”.

وأفادت تقارير سابقة بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد بيل تقدر بـ500 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن بيلامي يملك علاقة وطيدة مع بيل، لذلك تحدث عن مستقبل لاعبي الميرنجي بشكل واضح، مؤكدًا استمراره في صفوف الفريق.