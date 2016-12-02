كشف مخطط جهات أجنبية أعدت لشن هجمات الكترونية لزعزعة منظومة روسيا المالية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن جهات أمنية أجنبية كانت تحضر لهجمات الكترونية واسعة اعتبارا من 5 الشهر الجاري بهدف ضرب استقرار المنظومة المالية في روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الجهاز قوله في بيان نشر على موقعه: «حصل جهاز الأمن الفيدرالي على معلومات تفيد بأن أجهزة أمنية أجنبية تحضر لهجمات الكترونية واسعة اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري بهدف زعزعة استقرار المنظومة المالية لروسيا الاتحادية بما في ذلك عمل عدد من كبار مصارف روسيا».

وأوضح البيان أن: «الهجمات الالكترونية كانت سترافق برسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة إضافة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع استفزازي ضد منظومة الائتمان المالية في روسيا وإفلاس وسحب رخص من عشرات مصارف روسيا الفيدرالية».