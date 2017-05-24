كف يد 15 موظفاً في “الصناعي” و9 في “التجاري” منهم 5 مديرين

أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية عن قرار في المصرف الصناعي يقضي بكف يد 15 عاملاً لدى المصرف منهم مديرون وذلك بناءً على ملاحظات اللجان التفتيشية العاملة في دراسة ملفات القروض المتعثرة.

في حين كشف قرار في المصرف التجاري السوري حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تم كف يد 9 من العاملين لدى المصرف منهم 3 مديرين لفروع والباقي رؤساء دوائر وموظفون، حيث تضمن القرار كف يد كل من مديرة فرع في التجاري في المنطقة الحرة بدمشق ندى السعدي ومدير فرع التجاري 8 بحلب رندة ملقي ومدير فرع التجاري 1 بطرطوس وسيم الموعي، كما شمل القرار كلا من زلوخ شيرين حموتو من الفرع 8 بحلب وصلاح شهاب من فرع جديدة عرطوز- مكتب قطنا وفريدة العودي من الفرع التجاري 3 بدمشق ورزق اللـه هداني ومصطفى عامر شعشاعة من فرع التجاري 8 بحلب وأحمد بديع كيلاني من مديرية العلاقات الخارجية دائرة العمليات في المصرف.

وفي المحصلة يبدو أن ملاحظات ونتائج عمل ملموسة باتت تسفر عنها عمل اللجنة الرئيسية للقروض المتعثرة وباقي اللجان الفرعية في المصارف العامة ويبقى السؤال الأهم هل سنبقى نشهد قرارات كف يد لنفس المستويات الإدارية أم إن القادم من أيام هذه اللجان سيطلعنا بقرارات تشمل قيادات مصرفية في الصف الأول بناء على ما تدونه هذه اللجان من ملاحظات وشكوك وتجاوزات وهو ما يوحي بجدية وعزم اللجان المكلفة القروض المتعثرة على الاستمرار بالعمل وتحت مظلة مرتفعة كل ذلك حكماً سيدفع الكثير من المقترضين للمبادرة لتسوية ديونهم.