كلادوف: روسيا والصين توقعان ثلاثة عقود لتوريد أسلحة لبكين

نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة روستيخ الروسية فيكتور كلادوف قوله خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الذي تستضيفه مدينة جوهاي الصينية.. “نحن نتعاون بشكل نشط مع جمهورية الصين الشعبية في جميع مجالات التعاون العسكري التقني البري والجوي والبحري ولدينا الكثير من المشاريع الاخرى فضلا عن العقود الثلاثة التي وقعناها مؤءخرا مع الجانب الصيني”.

وأشار كلادوف إلى أن روسيا تنفذ حاليا بنجاح عقدين مبرمين مع الصين يتعلقان بتوريد منظومات/أس 400/ و24 مقاتلة من طراز /سو35/ مؤكدا أن “كل شيء يسير وفقا للمواعيد النهائية المتفق عليها وسيتم تنفيذه في الوقت المحدد”.

وأكدت روسيا أمس الأول عزمها على الاحتفاظ بمستوى تعاونها مع الصين في المجالين العسكري التقني والمصرفي على الرغم من العقوبات الأمريكية.