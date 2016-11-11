«كلاسيكو الأرض».. البرازيل تقسو على الأرجنتين بثلاثية

في «كلاسيكو الأرض» البرازيل وجهت ضربة قوية لآمال الأرجنتين في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018، بعد أن اكتسحتها فجر الجمعة 11 تشرين الثاني، بثلاثية نظيفة.

وتقدمت البرازيل في الدقيقة (24) عندما مرر نيمار الكرة إلى كوتينيو، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الأرجنتين. وضاعف نيمار النتيجة لمنتخب السامبا في الدقيقة (45)، قبل أن يختتم باولينيو أهداف البرازيل، بهدف أحرزه في الدقيقة (58) من زمن شوط المباراة الثاني.

وحافظت البرازيل بهذا الفوز على صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 برصيد 24 نقطة، بينما تراجعت الأرجنتين إلى المركز السادس بـ 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس التصفيات، اكتسحت البيرو منتخب باراغواي (4-1)، بينما أصبح جوزيف مارتينيز، أول فنزويلي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في تصفيات كأس العالم، بعد أن قاد منتخب بلاده لاكتساح بوليفيا بخماسية نظيفة.