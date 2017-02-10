كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين في حزيران

أعلن الإتحاد البرازيلي عن إقامة مباراة ودية، بين المنتخب البرازيلي ونظيره الأرجنتيني، في التاسع من حزيران المقبل، على ملعب “كريكت غراوند” في مدينة ملبورن الأسترالية.

والتقى الفريقان من قبل في 103 مواجهات معترف بها من قبل الفيفا، حققت البرازيل فيها 40 فوزا، مقابل 37 انتصارا للأرجنتين، فيما انتهت 26 مباراة بالتعادل.

إلا ان السجلات غير الرسمية، تظهر 41 انتصارا لكلا الفريقين، و26 تعادلا فيما بينهما، مما يعني أن الفائز من المباراة القادمة سيكون الفريق الأفضل في العالم.

ويحتل منتخب التانغو المركز الأول على سلم ترتيب الفيفا، ويليه مباشرة منتخب السامبا البرازيلي في المركز الثاني، وذلك حسب التصنيف الشهري الأخير للفيفا.