كلاسيكو مصر في جيب الأهلي

حسم فريق الأهلي لقاء القمة على حساب مضيفه وغريمه التقليدي الزمالك بفوز عريض بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على استاد القاهرة في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للفريق الأحمر مؤمن زكريا وعبد الله السعيد من ضربة جزاء والمغربي وليد أزارو في الدقائق 3 و43 و53 بينما تعرض محمد إبراهيم مهاجم الزمالك للطرد في الدقيقة 80.

وفشل الزمالك في أول اختبار مع مديره الفني الجديد إيهاب جلال ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند 28 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، وارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا بقيادة مديره الفني حسام البدري