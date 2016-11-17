كلوب في أول تعليق على انتقال كوتينهو لبرشلونة

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأنه مقتنع بأن مستقبل البرازيلي فيليبي كوتينهو مع الليفر، بعد اهتمام برشلونة الإسباني بضمه.

ويتألق كوتينهو صاحب الـ24 عام مع فريقه الريدز، بالإضافة لمنتخب البرازيل، مما جعل برشلونة يهتم بضمه، حيث رأوا أنه بإمكانه تطوير أداء البلاوجرانا بعد اعتزال ميسي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الليفر أمام ساوثهامبتون بالدوري قائلاً “انتقال كوتينهو لبرشلونة؟ نحن مقتنعون هنا بأن مستقبله معنا في ليفربول، وأنا واثق ببقائه، لأنه مازال صغيراً في السن”.

وأضاف “هو الآن بقمة مستواه، وبإمكانه الاستمرار على ذلك، وهذه مجرد البداية فقط”.

وتطرق للحديث عن فيرمينيو لاعب الفريق قائلاً “إذا كنت تجيد اللعب بدون فيرمينيو، فأنت بالفعل نادي عظيم، بالتأكيد اللاعب يقدم مستوى رائع معنا، وسعيد بتواجده هنا”.

وعن إصابة لالانا، رد قائلاً “حتى الآن لم نجري له أي فحوصات، ولكن سيخضع لها قريباً، وأتمنى أن لا تكون الإصابة خطيرة”.

وعن لقاء ساوثهامبتون، تحدث قائلاً “المفاجأة الكبرى بالنسبة لي هذا الموسم هو ساوثهامبتون، لأنهم قاموا بعمل رائع حتى الآن”.