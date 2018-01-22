كلية الاقتصاد في جامعة الفرات تكرم المتخرجين

كرمت الهيئة الإدارية الطلابية في كلية الاقتصاد التابعة لجامعة الفرات بمدينة الحسكة اليوم 25 خريجا وخريجة من طلاب برنامج التعليم المفتوح في الكلية وتخلل التكريم فقرات فنية وغنائية وقصائد شعرية.

واعتبر رئيس مكتب الشباب في فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد خلف خلال التكريم الذي تخلله فقرات فنية وغنائية وقصائد شعرية “إن هذا الحفل يعبر عن استمرار مسيرة العلم والمعرفة في المحافظة بالرغم من جميع الظروف والمصاعب”.

وبين مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي أن الكليات الجامعية في المحافظة تتابع عملها وتستمر باستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في عدد كبير من الاختصاصات الجامعية في التعليم النظامي والمفتوح إلى جانب تخريج العديد من الدارسين بشكل سنوي.

وأشار رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في محافظة الحسكة حمزة المنوخ إلى دور الاتحاد في رعاية مواهب الطلاب والشباب وتلبية مطالبهم ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجههم إلى جانب الحرص على إتاحة المجال أمام الطلبة لعرض إمكاناتهم وإبداعاتهم في المجالات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

وعبر الطلبة الخريجون عن سعادتهم بالتخرج والتفوق مؤكدين على الاستمرار في الجد والاجتهاد خلال متابعة تحصيلهم العلمي العالي وحياتهم العملية للإسهام في مرحلة إعادة البناء والإعمار والتنمية الشاملة في سورية.