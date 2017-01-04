كلية “السياحة” تعرف باستراتيجيتها لإعادة الألق للقطاع السياحي

تناولت الندوة العلمية التى اقيمت اليوم على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية فى جامعة البعث بحمص /استراتيجية كلية السياحة بالجامعة فى التعاون المشترك مع مراكز ومنشات القطاع الخاص السياحية/ والتعريف بروءية الكلية وخططها المستقبلية.

وبين رئيس الجامعة أحمد مفيد صبح خلال كلمته ان الهدف من الندوة الحفاظ على القطاع السياحى من خلال تجهيز الكادر المميز القادر على رفد الموءسسات والمنشات السياحية فى سورية والمساهمة فى اعادة هذا القطاع الى القه وتطويره نحو الافضل مشيرا الى ان السياحة تعتبر مصدرا لتوفير فرص العمل وداعما اساسيا للاقتصاد الوطنى.

واوضح عميد كلية السياحة بجامعة البعث الدكتور جادو عفوف ان الكلية تمنح درجتين علميتين مختلفتين فى العلوم السياحية والادارة الفندقية

وتعمل على توفير أفضل المناهج و البرامج التعليمية من اجل تمكين الطلاب من الحصول على المعارف والمهارات وتطوير قدراتهم للقيام بالبحث العلمى لافتا الى اهمية تعزيز التعاون مع الكليات المماثلة فى سورية والدول العربية والأجنبية من خلال تبادل الخبرات والأساتذة والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان جودة التعليم وفق احدث المعايير وإقامة علاقات تعاون من خلال الجامعة مع وزارة السياحة بما يساعد على التشاركية بين التعليم العالى وقطاع الأعمال.

من جهتها اوضحت ممثلة مركز الوادى الخاص للتدريب السياحى عفراء النقرى ان القطاع الخاص اصبح //شريكا رئيسيا// فى العملية التعليمية وفى عملية اعداد الكوادر المدربة والأكاديمية مشيرة الى اهمية الشراكة والتعاون بين التعليم فى القطاع الخاص والجامعة كصرح علمى له الدور الاكبر فى بناء وإعداد الكوادر المدربة والجاهزة لخوض غمار سوق العمل بكفاءة عالية.

واستعرض مدير عام المركز عزيز ديوب اهم برامج التدريب السياحى فى المركز وخططه التطويرية منوها بأهمية الدبلوم التقانى فى ادارة المكاتب السياحية والدبلوم العالى التخصصى لقسم ادارة المنشات السياحية والتسويق السياحى.

يذكر أن مركز الوادى الخاص للتدريب السياحى هو مركز خاص له فروع متعددة فى / طرطوس/ مصياف/ وادى العيون/حمص/.

حضر الندوة الدكتور محمد عيسى أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربى الاشتراكى واعضاء قيادة الفرع ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واساتذة الجامعة وحشد من الطلبة.