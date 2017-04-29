كليتشدار أوغلو: أردوغان زور نتائج اسفتاء التعديلات الدستورية

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن نظام رجب طيب أردوغان زور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في الـ 16 من الشهر الجاري.

وقال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع لحزبه في العاصمة أنقرة إنه “تم اتخاذ كل التدابير الجدية لمنع أي عملية تزوير في صناديق الاقتراع ولكننا فوجئنا بعملية التزوير الكبرى التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات التابعة لأردوغان حيث أصدرت تعليماتها مساء يوم الاستفتاء لمسؤولي اللجان الفرعية بقبول بطاقات الاقتراع والظروف غير المختومة” لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم “قام بتوزيع مئات الآلاف من البطاقات والظروف غير المختومة على منتسبيه ليضعوها في صناديق الاقتراع لصالح التعديلات الدستورية وهو ما كان كافيا لتغيير نتائج الاستفتاء”.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن هذه الوقائع تؤكد أن “أردوغان سيقوم بتزوير نتائج أي انتخابات مقبلة وخصوصا أنه لا يعترف بأي رقابة دولية على الانتخابات وبالتالي علينا جميعا في المعارضة التركية أن نجد الصيغة العملية والديمقراطية التي تساعدنا جميعا للتخلص من أردوغان حتى لا يتسنى له إلحاق المزيد من الأضرار بتركيا وجيرانها في المنطقة”.

وكان رئيس حزب السعادة التركي تامال كاراموللا أوغلو دعا اليوم أيضا جميع قوى المعارضة في تركيا “إلى توحيد قواها والاتفاق على صيغة عملية وناجحة للتخلص من حكم رجب طيب أردوغان ونظامه الاستبدادي الفاسد بأسرع ما يمكن”.