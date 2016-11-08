كليتشدار أوغلو.. أردوغان و”داعش” شركاء في العقيدة والمنهج

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم “داعش” الإرهابي شركاء في العقيدة والمنهج مستهجنا المزاعم التي يطلقها اردوغان حول محاربته للتنظيم المتطرف.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم: أن “اردوغان يريد ان يقول لداعش.. لماذا تقومون بهجماتكم في تركيا ونحن قدمنا لكم كل أنواع الدعم وأرسلنا لكم شاحنات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية”.

وأضاف.. أن “الآلاف من الاتراك ذهبوا إلى سورية وانضموا إلى داعش والنصرة بعلم السلطات التركية التي لم تمنعهم”.

يشار إلى أن النظام التركي حول منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وكرر كليتشدار أوغلو تأكيده أن أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدرم معاديان للديمقراطية وأنهما يسعيان معا للقضاء على كل أنواع وأطراف المعارضة في تركيا مبيناً ان حزب الشعب الجمهوري سيتصدى لهما ويمنعهما من تحقيق أهدافهما في القضاء على النظام الجمهوري الديمقراطي العلماني وإقامة نظام رجعي بدلا عنه.

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة فى اعتقال وتصفية خصومه في البلاد حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفاً من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.