كليتشدار أوغلو يؤكد دعم أردوغان للإرهابيين في سورية ومساهمته في قتل شعبها

أعلن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان تدخل بشكل سافر في الأزمة التي شهدتها سورية وقدم كل أنواع الدعم للجماعات الارهابية هناك وساهم في قتل الآلاف من السوريين وتهجير الملايين منهم.

وقال كليتشدار اوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن أردوغان يستخدم ورقة المهجرين السوريين داخليا وخارجيا لخدمة مصالحه وأضاف: “لقد حان الأوان لإعادة هؤلاء المهجرين إلى بلادهم ومساعدة الدولة السورية في مساعيها لإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وهو ما سيساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة عموما”.

وحول قضية القس الأمريكي برونسون الذي أوقفه القضاء التركي بتهمة علاقته بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 وتم إخلاء سبيله قبل أيام قال كليتشدار اوغلو: إن “على أردوغان أن يقول لنا لماذا وكيف ومقابل ماذا تم اخلاء سبيل برونسون.. وبعد كل الذي قاله اردوغان ضده وضد أمريكا واتهامه بالعمالة والتجسس والخيانة والإرهاب يخرج من السجن ويذهب إلى بلاده بطائرة خاصة”.

وأشار كليتشدار اوغلو إلى أن “أردوغان يكذب دائما على الشعب التركي في جميع الأمور الداخلية والخارجية” وقال: “لقد أوصلت سياسات أردوغان الخاطئة والفاشلة تركيا إلى حالة من الإفلاس السياسي والاقتصادي والمالي”.

وبخصوص قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول لفت كليتشدار اوغلو إلى أنه “بات واضحا أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وهو ما تحدث عنه الإعلام الموالي لاردوغان بالتفصيل ولكن السؤال هو إذا كانت هذه التفاصيل صحيحة فلماذا لا يتخذ نظام اردوغان أي إجراء عملي ضد النظام السعودي بدل محاولة مساومته”.