كلينتسيفيتش: استهداف قوات شعبية تقاتل الإرهابيين عمل عدواني

أكد فرانس كلينتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن استهداف قوات “التحالف الامريكي” قوات شعبية تقاتل الإرهابيين في ريف دير الزور يعد “عملا عدوانيا غير مسبوق”.

واعتدت قوات “التحالف الأمريكي” بعد منتصف الليلة الماضية على قوات شعبية تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” بين قريتي خشام والطابية بريف دير الزور الشمالي الشرقي ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء ووقوع عدد من الجرحى.

ووأفاد كلينتسيفيتش إن أعمال التحالف الأمريكي لا تتفق مع المعايير القانونية وهي دون أدنى شك عمل عدواني غير مسبوق, مؤكدا أن الولايات المتحدة موجودة في سورية بشكل غير مشروع كما يتواجد المتخصصون الأمريكيون في “مختلف التشكيلات “بما فيها التنظيمات الإرهابية.

وتقود واشنطن تحالفا من خارج مجلس الأمن الدولي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي منذ آب عام 2014 وقامت خلال هذه الفترة بالعدوان أكثر من مرة على مواقع للجيش العربي السوري وحلفائه في وقت تؤكد فيه التقارير دعم التحالف للإرهاب حيث يزود تنظيم “داعش” بالمعلومات الاستخباراتية لتنفيذ هجماته الإرهابية على مواقع الجيش وحلفائه والتجمعات السكنية في البادية السورية.