كلينتون تتفوق على ترامب في أول مناظرة تلفزيونية

أظهر استطلاع للرأي اليوم تفوق المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الامريكية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أول مناظرة تلفزيونية بينهما.

وأشار الاستطلاع الذي اجرته شبكة “سي ان ان” إلى أن كلينتون تفوقت على ترامب بنسبة 62 بالمئة وان معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم وجدوا ان وجهات نظر كلينتون كانت أكثر وضوحا وأكثر تفهما للقضايا.

وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع إن المناظرة لن يكون لها أثر على تصويتهم في الانتخابات حيث رأى 47 بالمئة منهم ان المناظرة لن تشكل فرقا في هذا المجال بينما قال 34 بالمئة ان المناظرة جعلتهم أكثر حماسة للتصويت لكلينتون بينما اشار 18 بالمئة الى انهم يميلون لترامب.

وعقد المرشحان مساء امس اول مناظرة تلفزيونية بينهما وذلك قبل نحو ستة أسابيع من موعد انتخابات لا تزال غير محسومة اطلاقا.