كلينتون تتقدم على ترامب بـ «4» نقاط قبل يومين من الانتخابات

أظهر أحدث استطلاع للرأي تقدم المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بفارق أربع نقاط.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته محطة /ان.بي.سي/ وصحيفة وول ستريت جورنال ونشر اليوم أن كلينتون تتفوق بنسبة 44 بالمئة مقابل 40 بالمئة لترامب.

وكان استطلاع للرأى أجراه معهد ماريست ونشرت نتائجه أمس أظهر تقدم هيلارى كلينتون على ترامب بنقطة مئوية واحدة على مستوى كل الولايات الأمريكية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من الشهر الجاري وسط احتدام المنافسة بين المرشحين.