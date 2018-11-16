كلينسيفيتش: روسيا قد تغلق بحر آزوف أمام السفن الأوكرانية

أعلن عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش أن روسيا قد تغلق بحر آزوف أمام جميع السفن الأوكرانية ردا على احتجاز أوكرانيا لـ15 سفينة كانت تابعة سابقا لموانئ القرم.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن المكتب الصحفي لكلينسيفيتش نقل عنه قوله: “يتم دفعنا حرفيا لاستجابة حادة .. نعم نحن قادرون على إغلاق بحر آزوف أمام أي وسيلة بحرية أوكرانية خلال دقائق معدودة وأنا لا أستبعد أن مثل هذه الإجراءات قد تتبع”.

وأكد كلينسيفيتش على أن “أوكرانيا هي من خرق اتفاقية بحر آزوف وأن الجانب الأوكراني هو فقط من سيعاني” مشيرا إلى أن أعمال كييف “فوضوية واضحة”.

وأوضح المسؤول الروسي أنه لا يهم ما إذا كان الأمر يتعلق باحتجاز السفن الروسية أو الأجنبية حيث أن كلاهما يدخل إلى موانئ شبه جزيرة القرم بشكل قانوني.

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن دائرة الحدود الأوكرانية احتجزت 15 سفينة زاعمة أنها دخلت بشكل غير قانوني إلى موانئ القرم.

وكانت أوكرانيا احتجزت في آذار الماضي سفينة الصيد الروسية “نورد” موجهة تهمة إلى قائدها بدخول موانئ شبه جزيرة القرم بصورة غير شرعية بينما احتجزت في آب ناقلة البترول الروسية “ميكانيك بوجودين” في ميناء خيرسون.