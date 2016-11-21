كمونيتشيك: توصل موسكو وواشنطن لتفاهم بشأن سورية سيمثل خبرا طيبا لتشيكيا

أكد رئيس القسم الدولي في قصر الرئاسة التشيكي هينيك كمونيتشيك في مقال نشره بصحيفة “ملادا فرونتا دنيس” أن التوصل لتفاهم بين روسيا وأمريكا على حل الأزمة في سورية سيؤدي إلى إلحاق هزيمة سريعة بتنظيم “داعش” الإرهابي، كما أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على المصالح القومية لتشيكيا.

وأشار كمونيتشيك إلى أن تفاهم البلدين على قائمة التنظيمات الإرهابية سيؤدي إلى عدم إيجاد أي ملاذ لهذه التنظيمات، وبالتالي سيوجه هذا الأمر ضربة حاسمة لكل موجة الإرهاب التي سادت في سنوات العشر الماضية.

بدوره بين رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو أنه من الجيد خلق نوعية جديدة من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه في حال تحقيق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هذا التغيير فإن من الضروري دعمه.