كميات غير مسبوقة من الأسلحة الألمانية.. إلى مصر

أشار موقع “ديفنس ويب” الأمريكي، إلى أن ألمانيا صارت بين أبرز مزودي مصر الجدد بالأسلحة إلى جانب روسيا وفرنسا، وأن الحكومة الألمانية قد وافقت على 25 طلبا لتصدير الأسلحة إلى مصر عام 2017، وتسلمت نحو 708 ملايين يورو من القاهرة.

الموقع لفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، مقابل متوسط الصادرات في السنوات الـ5 السابقة.

وأضاف بأن العقود الرئيسية بين البلدين تعلقت بالقسم البحري لشركة “نيسين كروب”، والتي زودت مصر بغواصة قيمتها 250 مليون يورو، في صفقة تضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى شركة “ديهل ديفنس” التي باعت لمصر 330 صاروخا (جو – جو) وغيرها من الشركات التي تنتج الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

كما أوضح أن الزيادة في تصدير الأسلحة الألمانية لمصر ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وأكد الخبراء أن الموقف الألماني تجاه مصر كشريك عسكري تغير بالكامل منذ التوقيع على صفقة ضخمة عام 2015 بـ8 مليارات يورو مع شركة “سيمنز”، لبناء محطتين لتوليد الطاقة في مصر.