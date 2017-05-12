كم يبلغ سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 18 ألف تذكرة لمشجعي ريال مدريد ويوفنتوس، لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المزمع إقامتها في مدينة “كارديف” الويلزية مطلع الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تتراوح ما بين 70 و500 يورو، مضيفة أن التذاكر المتبقية ستوزع على رعاة مسابقة دوري الأبطال، وعلى مختلف الاتحادات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة “كارديف” الويلزية تمتلك مطارين، وسيخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مطارا لمشجعي ريال مدريد وآخر لمشجعي يوفنتوس، تفاديا لاندلاع أعمال شغب.

وتأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على غريمه المحلي أتلتيكو، بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تغلب يوفنتوس على موناكو بأربعة أهداف لهدف.