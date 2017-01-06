كندا تغلق معبرا بريا مع الولايات المتحدة بسبب تحذير من وجود قنبلة

أغلقت الشرطة الكندية معبر سان برنار دي لاكول الحدودي في مقاطعة كيبيك والذي يعتبر أهم المعابر مع الولايات المتحدة وأجلت العاملين فيه بسبب تحذير من احتمال وجود قنبلة.

ونقلت فرانس برس عن المسؤولة في أمن مقاطعة كيبيك انغريد اسلين قولها اليوم “إن العبور في الاتجاهين على هذا المعبر الحدودي الواقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب مونتريا ل أغلق إثر اتصال هاتفي تضمن تهديدا للجمارك وتم إخلاء كل المباني فيه”.

وأشارت اسلين إلى أن الشرطة نفذت عمليات تفتيش في المعبر الحدودي ولم تعثر على شيء حتى الآن.

وأعلنت أجهزة الحدود الكندية أن معبر سان برنار دي لاكول الواقع بين مقاطعة كيبيك وولاية نيويورك الأميركية مقفل في الوقت الحاضر وطلبت من سائقي السيارات سلوك معبرين حدوديين آخرين يقعان إما على بعد نحو عشرين كيلومترا غربا أو 50 كيلومترا شرقا من المعبر المذكور. ويعبر هذا المعبر المهم بين الولايات المتحدة وكندا نحو مليوني شخص سنويا.