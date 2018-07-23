كندا.. قتيلان و14 جريحا بإطلاق نار في تورونتو

ازدادت حصيلة ضحايا إطلاق النار العشوائي على المارة في تورونتو كبرى مدن كندا أمس الأحد إلى قتيلين أحدهما مطلق النار، و14 جريحا.

وأفاد قائد الشرطة المحلية بأن القتيل الثاني هو امرأة شابة، وأن شابة أخرى في حالة حرجة بعد تعرضها للإصابة، مضيفا أن المعلومات حول حالة بقية الجرحى ما زالت غير متوفرة وأنه من السابق لأوانه الحكم ما إذا كان الهجوم ذا دوافع إرهابية أم لا.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية، إن رجلا فتح النار على المارة في أحد شوارع منطقة غريكتاون في المدينة وأسقط 9 جرحى، قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وذكر شهود عيان، أن المسلح قام بإطلاق النار على رجال الشرطة، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، قبيل إقدامه على الانتحار.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث أو هوية الجاني.