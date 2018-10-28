كنز دفين قد يسبب انهيار الاقتصاد العالمي

لاحظ علماء، عندما كانوا يدرسون الطبقات العميقة باستخدام الموجات الصوتية، أن الصوت يمر أسرع بعدة مرات من خلال بعض الصخور، وعند المقارنة بين جميع الخيارات، استنتجوا أنهم عثروا على ترسبات ألماس، وعلى نطاق واسع.

موقع “رين تي في” الروسي ذكر أنه وفقا للتقديرات التقريبية، فإن هذه الأحجار بكمية كوادريليون طن، أي بحسب سعر الصرف الحالي، هناك ما يقرب من 20 سبتليون دولار من الماس — وهو رقم يحتوي على 25 صفرا. ولكن الوصول إلى هذا الكنز شبه مستحيل.

هذه الترسبات من الألماس تقع على عمق حوالي 200 كيلومتر، ولا يوجد إلى الآن تقنية قادرة على حفر بئر بالعمق المطلوب.