كنيسة النبي الياس بحلب تقيم حفل تأبين لضحايا الطائرة الروسية

أقامت طائفة الروم الارثوذكس أمس حفلاً تأبينياً لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة وأعضاء فرقة الكسندر الروسية ولروح الطبيبة والممرضة الروسيتين اللتين استهدفتهما المجموعات الإرهابية المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الإنساني في المشفى الميداني بحلب، وذلك في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس.

وتضرع المشاركون في القداس وحفل التأبين إلى الله أن يرحم جميع الشهداء، موضحين أن ركاب الطائرة كانوا قادمين إلى سورية لنشر المحبة والسلام والفرح، والفرقة الموسيقية جاءت لتعزف معزوفات النصر للشعب السوري الذي انتصر على الإرهاب وداعميه، مقدمين واجب العزاء للأخوة في روسيا الاتحادية رئيساً وحكومة وشعباً.