كهرباء السويداء: استقرار واقع التوتر بعد عمليات فصل متكررة للتيار

اكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل استقرار واقع التوتر الكهربائي، وذلك بعد عمليات فصل متكررة للتيار شهدتها مناطق المحافظة خلال الايام القليلة الماضية، نتيجة انخفاض عمليات توليد الطاقة بشكل عام، واجراء عمليات صيانة للخط الرئيسي المغذي للمحافظة.

وبين نوفل أن كميات الطاقة المخصصة حاليا للمحافظة 50 ميغا وهي أقل من ثلث احتياجها الفعلي خلال هذه الفترة من السنة والذي يتراوح بين 180 و 200 ميغا، مبينا أنه يجرى توزيع الطاقة بواقع ساعتين تغذية و4 ساعات تقنين مقابل استثناء الاسواق الرئيسية والمناطق الصناعية من هذا البرنامج وتشميلها ببرنامج مختلف مع تأمين طرق تغذية مستقلة للمشافي ودائمة على مدار الساعة لنحو 40 بئرا من ابار المياه بالمحافظة0.

ولفت نوفل الى أن الشركة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتعامل مع فصل الشتاء وزيادة الاحمال من خلال استبدال مجموعة كبيرة من المحولات باستطاعات أكبر، وتركيب أخرى جديدة واعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض والمتوسط للحد من انقطاع التيار الكهربائي قدر الامكان أثناء فترة التغذية الكهربائية.