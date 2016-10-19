كهرباء السويداء: وضع محولة جديدة في محطة الكوم

وضعت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء محولة كهربائية جديدة بالخدمة في قسم التوتر العالي 230/66 ك.ف ضمن محطة تحويل الكوم الرئيسة بمدينة السويداء.

وبين رئيس دائرة تشغيل السويداء التابعة للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس بشار علبة أن استطاعة هذه المحولة 125 ميغا وهي تشكل إضافة لمحولة ثانية موجودة مسبقا بنفس الاستطاعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تخفيف الضغط عنها وتوزيع الأحمال الكهربائية وتحقيق استقرار بالمنظومة الكهربائية.

ولفت علبة إلى أن هذه المحولة التي استمر عليها العمل لمدة شهر تم تركيبها من قبل خبرات وطنية مع إجراء التجارب اللازمة عليها قبل وضعها بالخدمة.