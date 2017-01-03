كهرباء السويداء: “139” مركز تحويل بالخدمة خلال العام الماضي

وضعت الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء 139 مركز تحويل هوائي وأرضي بالخدمة خلال العام الماضي بعد تجهيزها في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وبين مدير الشركة المهندس نضال نوفل أن 90 مركزا من المراكز الموضوعة بالخدمة هي لصالح الشركة لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الحمولة على مراكز التحويل الموجودة وتحسين استثمار الشبكة الكهربائية، و49 مركزا لصالح جهات أخرى من القطاعين العام والخاص.

وأضاف نوفل انه جرى أيضاً بناء غرفتي مركزي تحويل جديدين لوضعهما بالخدمة خلال الفترة القادمة واستبدال وتجديد 40 مركز تحويل باستطاعات أكبر وشبكات توتر منخفض هوائية بطول 20 كم ومتوسط هوائية بطول 3 كم ومد شبكات توتر متوسط هوائية 20 ك.ف بطول 33.5 كم وتوتر منخفض هوائية 0.4 ك.ف بطول 25 كم وكابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف بطول 2.5 كم، إضافة إلى تركيب 6160 عداداً كهربائياً جديداً.