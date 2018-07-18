كهرباء اللاذقية: حاجتنا 700 ميغا واط ويصلنا 450 فقط

اعتبر مدير فرع الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس نزيه معروف أن “مشكلة الكهرباء بالمحافظة لن تحل إلا بمحطة توليد ثابتة”، لافتا إلى أن التقنين مرتبط بكمية استهلاك الكهرباء ويزيد بارتفاعها خلال هذه الفترة من السنة.

وقال معروف في تصريح له: إن المحافظة بحاجة إلى 700 ميغا من الكهرباء وما تحصل عليه هو 450 ميغا فقط ولذلك يتم اللجوء للتقنين.

وبالنسبة لتغذية المنطقة الصناعية أوضح معروف أنه جرى تركيب محولة استطاعتها 20 ميغا وستستثنى من التقنين عند وضعها بالخدمة وتم حتى الآن تنفيذ 40 بالمئة من خطوطها.

وفيما يتعلق بتعديل أسعار استهلاك الكهرباء على العدادات التي يكون استهلاكها منخفض بين معروف أن هناك لجنة لتعديل الاستهلاك ودراسة المشكلة بالعداد حيث تقوم بدراسة العداد لثلاثة أعوام تجري خلالها مقاييس الاستهلاك خلال كل تلك الفترة، لافتا الى تقصير بعض قارئي العدادات في عملهم ببعض الأماكن وهناك متابعة وتأكيد مستمر على القارئين بعدم التأخر في قراءة العدادات.