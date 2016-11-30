كهرباء حماة تنهي أعمال استبدال محولات في محطة سلمية

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة اليوم أعمال استبدال محولات التيار في محطة تحويل سلمية باستطاعة 66/20 ك0ف0أ لخلية خط سلمية الغربى للتوتر المتوسط 20ك0ف المغذي لمنطقة سلمية وريفها.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محمد الرعيدى أن الورشات قامت بمعايرة وكشف على حمايات خطي الضاهرية وابن رشد للتوتر

المتوسط 20ك0ف في محطتي تحويل حماة 1 والشيخ خلوف باستطاعة 66/20ك0ف0أ، وذلك بهدف تأمين تغذية كهربائية مستقرة للخطين اللذين يغذيان منطقتي الضاهرية ووسط مدينة حماة، اذ كانا يتعرضان فى السابق للانقطاع المفاجىء نتيجة الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية.

وأشار الرعيدي الى أن ورشات الصيانة نفذت أيضا خلال الاسبوع الماضي أعمال استبدال 4.580 كم من شبكات التوتر المنخفض اضافة الى استبدال 1 كم من الكابلات الهوائية للتوتر المنخفض في مختلف مناطق المحافظة.