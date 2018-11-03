كوبا: العقوبات الأمريكية الجديدة ستزيد عزلة واشنطن

نددت وزارة الخارجية الكوبية بالعقوبات الجديدة التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها على كوبا مؤكدة أنها انتهاك واضح للقوانين الدولية.

ونقلت رويترز عن مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكوبية كارلوس فرنانديز دو كوسيو قوله أمس خلال مؤتمر صحفي في هافانا: “إن فرض عقوبات أمريكية جديدة سيكون أمرا غير مسبوق ويمثل خرقا للقانون الدولي مشددا على أن الإجراءات الأمريكية لن تكسر إرادة الكوبيين بل ستزيد عزلة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي”.

وكان مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون أعلن الخميس الماضي أنه ستتم إضافة أكثر من 20 شركة كوبية إلى أكثر من 100 شركة يحظر على الأمريكيين التعامل معها أو رعايتها وذلك بعد ساعة واحدة فقط من إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الحظر الاقتصادي الأمريكي على كوبا القائم منذ عام 1962 وتطالب برفعه.