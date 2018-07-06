كوبا: الوقوف إلى جانب سورية ودعمها قرار راسخ

أكد وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي رودريغو مالميركا دياز وقوف بلاده الى جانب سورية ودعمها في مواجهة ما تتعرض له من حرب إرهابية.

وخلال لقائه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي في هافانا قال مالميركا دياز: إن “الوقوف إلى جانب سورية ودعمها هو قرار كوبي راسخ ونابع من السياسة الكوبية الثابتة في دعم الأصدقاء والحلفاء”.‏

وأشار الوزير الكوبي إلى أن التوقيع على اتفاق تعاون طبي يسهم بتعزير علاقات البلدين في هذا المجال ويسمح بإقامة علاقات مع سورية في مجالات أخرى.

وكانت وزارتا الصحة فى سورية وكوبا وقعتا في هافانا أول أمس اتفاقا لتعزيز التعاون في المجال الصحي بين البلدين.

وقال مالميركا دياز: “من واجبنا تقديم كل أشكال المساعدة للشعب السوري في ظل المحنة التي يمر بها حاليا” معربا عن ثقته بأن سورية ستنتصر على الإرهاب بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها وشجاعة قيادتها.

من جهته لفت الوزير يازجي إلى أن الاتفاق الموقع “يشكل نقطة الانطلاق نحو بناء شراكة استراتيجية للتعاون” في المجال الصحي وبمختلف المجالات ونقل التقانة الحيوية واستجرار الأدوية في الاتجاهين والتدريب وتبادل الأبحاث ونقل التكنولوجيا معربا عن تقديره لمواقف كوبا الداعمة لسورية في المحافل الدولية.

حضر اللقاء سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا والوفد المرافق للوزير يازجي.