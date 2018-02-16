كوبا تجدد دعمها لسورية

جدد النائب الأول لوزير الخارجية الكوبي مارسيلينو ميدينا موقف بلاده الداعم لسورية وإدانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وعبر ميدينا خلال لقاء مع وزير التعليم العالي الدكتورعاطف نداف الذي يقوم بزيارة إلى كوبا عن ترحيبه بالمشاركة السورية اللافتة في المؤتمر الدولي الحادي عشر حول التعليم العالي وأبدى ارتياحه للتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين.

بدوره قدم نداف عرضا مفصلا حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سورية وتم استعراض واقع علاقات التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السوري سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا ومن الجانب الكوبي هيكتور ايكارزا مدير إدارة افريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكوبية ومسؤول سورية في وزارة الخارجية الكوبية.

وكانت سورية وكوبا وقعتا أمس في العاصمة الكوبية هافانا على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين.