كوبا تعلن عن مناورات عسكرية واسعة

أعلنت كوبا اليوم عن إجراء مناورات عسكرية لمدة خمسة أيام بهدف إعداد القوات الكوبية لمواجهة جموعة من الإجراءات المعادية.

وذكرت اسوشييتد برس أن إعلان القوات المسلحة الثورية عن إجراء المناورات ورد على الصفحة الأولى من الصحيفة الرسمية وجاء فيه أن الجيش ووزارة الداخلية وقوات أخرى ستجرى مناورات وتدريبات تكتيكية في الفترة الممتدة بين ال16 والعشرين من الشهر الحالي.

ودعا الإعلان المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق لافتاً إلى أن المناورات ستشمل تحركات للقوات والعتاد الحربي وتحليق للطائرات ويمكن سماع دوى انفجارات في الحالات التي تتطلب ذلك.

يشار إلى أنها المرة السابعة التي تعلن فيها كوبا عن إجراء مناورات إستراتيجية