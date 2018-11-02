كوبا: سنبقى بجانب سورية في المحافل الدولية

أكدت يولاندا فيرير رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية “البرلمان” تضامن بلادها ووقوفها الدائم إلى جانب سورية في المحافل الإقليمية والدولية مشددة على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ونوهت فيرير خلال لقائها سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا بعمق روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين السوري والكوبي لافتة إلى أن الكوبيين يتابعون باهتمام كبير الوضع في سورية وينظرون بفخر واعتزاز كبيرين للانتصارات التي تحققها سورية في حربها على الإرهاب.

من جهته أكد ميا إصرار سورية على مواصلة محاربة الإرهاب وملاحقة فلوله حتى اجتثاثه من كامل الجغرافيا السورية بالرغم من الدعم الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية من قوى إقليمية ودولية معروفة.

وشدد ميا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات ولا سيما البرلمانية منها.