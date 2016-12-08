كوبا: نأمل أن يكون ترامب مستعدا لمواصلة التقدم في العلاقات بين البلدين

أعربت كوبا عن أملها بأن يأخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حين يستلم منصبه في الحسبان التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين منذ عام 2014 وأن يكون مستعدا لمواصلة هذا التقدم على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت ا ف ب عن مسؤولة المستشارية الكوبية للعلاقات مع واشنطن جوزيفينا فيدال قولها إن “كوبا تأمل بأن تأخذ حكومة الولايات المتحدة الجديدة في الحسبان النتائج التي جنيناها وأن تكون على استعداد لمواصلة هذا الزخم على أساس الاحترام المتبادل”.

وأضافت إن “الاحترام ضروري فالاحترام كان مفتاح النجاح وكل هذه النتائج”.

وكان التقارب التاريخي بين واشنطن وهافانا بدأ في كانون الأول 2014 حين أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزار أوباما في آذار الماضي كوبا ليصبح أول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ الثورة الكوبية عام 1959 لكن ترامب هدد بعد أيام عدة من انتخابه بوقف التقارب في العلاقات مع كوبا.