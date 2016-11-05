“كوتينيو” بات قريباً من برشلونة

يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول ومنتخب البرازيل ،سيكون واحد من أولويات فريق برشلونة بالسوق الشتوية أو الصيفية القادمة لتدعيم صفوفه في ظل المستوى المميز الذي يقدمه رفقة قلعة الأنفيلد رود.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية بالساعات القليلة الماضية فإن صانع الفارق بالريدز ” فيليب كوتيينو ” يعتبر واحد من اهتمامات نادي برشلونة الكبيرة بالسوق المقبلة بناء على توصية من المدرب لويس إنريكي ،ونادي ليفربول وضع حد أدنى لبيعه وهو 75 مليون يورو .

من جانبه ، كشف فليب كوتينيو نجم ليفربول سبب زيارته لزميله السابق بفريق ليفربول ونجم برشلونة الحالي الأوروجوياني لويس سواريز مؤخرا في مدينة مانشستر على هامش تواجد البارسا هناك لملاقاة مانشستر سيتي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،وهو من أجل الحفاظ على صداقتهم الكبيرة منذ أن كان لويس سواريز في ليفربول وليس لها أي علاقة باقتراب انتقاله من صفوف حامل الثلاثية المحلية الإسبانية.

كوتينيو نجم مميز رفقة ليفربول وبطل رائع لدى المدرب الألماني يورجن كلوب بقلعة الأنفيلد رود فهو قادر على صناعة الفارق بأي وقت سواء بالتسجيل أو بالصناعة وتحقيق التوازن والنشاط الكبير في الفريق نظير ما يمتلكه من قدرات مذهلة ورائعة،وإذا إنضم لصفوف ليفربول سيكون صفقة رابحة ومثيرة للإعجاب.