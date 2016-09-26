كوريا الجنوبية.. تحطم مروحية وفقدان طاقمها

اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن تحطم طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية خلال تدريب عسكري مشترك مع الولايات المتحدة وفقدان ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

ونقلت وكالة “فرانس برس”عن الوزارة قولها: “ان المروحية التي تحطمت من طراز لينكس وجهت نداء استغاثة واختفت من على شاشات الرادار بعيد اقلاعها من بارجة في بحر اليابان”.

يشار الى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات عسكرية مشتركة تشارك فيها مختلف صنوف الاسلحة وهو ما ساهم في زيادة التوتر في منطقة الشرق الاقصى.