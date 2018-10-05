كوريا الجنوبية تعاقب رئيسها الأسبق بقسوة

أصدرت محكمة في سيئول، الجمعة، حكما على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ باك بالسجن 15 عاما بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.

ودانت محكمة المنطقة الوسطى في سيئول لي بتهم منها الرشى والاختلاس وغرمته بدفع 13 مليار وون (11.5 مليون دولار).

وقال القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون “مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم”.

ولم يحضر لي المحاكمة بسبب مشكلة صحية، على حد قوله.

وأدين الرئيس الأسبق في نيسان الماضي بـ16 تهمة منها الرشى والاختلاس واستغلال السلطة.