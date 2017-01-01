كوريا الديمقراطية باتت في المراحل الأخيرة لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات

أعلن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ اون أن بلاده باتت في “المراحل الأخيرة لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات”.

ونقلت /ا ف ب/ عن جونغ اون قوله في كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد “إن كوريا الديمقراطية الشعبية اصبحت قوة نووية في عام 2016 وباتت قوة عسكرية لا يمكن حتى لأقوى أعدائها أن ينالوا منها”.

وأجرت كوريا الديمقراطية خلال العام الماضي تجارب عدة على صواريخ بالستية من بينها تجربتان متتاليتان في حزيران لصاروخ موسودان متوسط المدى من 2500 إلى 4000 كيلومتر يمكنه إصابة القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ كحد أقصى كما أجرت في كانون الثاني من العام الماضي اختبارا ناجحا لقنبلة هيدروجينية.

وفي سياق آخر دعا جونغ اون الولايات المتحدة إلى “اتخاذ القرار الحاسم بوقف سياسة العداء المزمنة حيال كوريا الديمقراطية”.

وانتقدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة في أكثر من مناسبة ممارسات الادارات الأمريكية ضدها معلنة عزمها مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية والنووية لمواجهة التهديدات الأمريكية.